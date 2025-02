Progetti per la collaborazione tra Comuni e Palestina

SESTO FIORENTINO – Si sono riuniti in Comune a Sesto alcuni amministratori locali per individuare nuove modalità e occasioni di collaborazione tra i Comuni e la Palestina. All’incontro hanno partecipato il sindaco Lorenzo Falchi, i primi cittadini di Calenzano e Vicchio, Giuseppe Carovani e Francesco Tagliaferri, la vicesindaca di Campi Bisenzio Federica Petti, la presidente […]



SESTO FIORENTINO – Si sono riuniti in Comune a Sesto alcuni amministratori locali per individuare nuove modalità e occasioni di collaborazione tra i Comuni e la Palestina. All’incontro hanno partecipato il sindaco Lorenzo Falchi, i primi cittadini di Calenzano e Vicchio, Giuseppe Carovani e Francesco Tagliaferri, la vicesindaca di Campi Bisenzio Federica Petti, la presidente di Arci Firenze Marzia Frediani, il responsabile attività di solidarietà di Arci Firenze Manfredi Lo Sauro, e il direttore del Palestinian Center for Media, Research and Development (PCMRD) Adii Daana, accompagnato da Yazan Madieh, volontario presso lo stesso ente.

Durante l’incontro è stato presentato il progetto “Eyes on Hebron”, promosso da Arci Firenze e gestito dal PCMRD nella città Hebron, che mira a favorire l’autodeterminazione di un gruppo di giovani palestinesi, in prevalenza donne, attraverso la formazione professionale e altre attività volte a far conoscere all’esterno la difficile realtà dell’occupazione israeliana. Con i suoi 280mila abitanti, Hebron è una delle principali città della Cisgiordania, ad oggi per quasi un quinto sotto il controllo israeliano. I settecento coloni insediati illegalmente nel centro cittadino possono contare sulla scorta di oltre duemila soldati, una presenza militare massiccia che per i civili palestinesi si traduce in discriminazioni, controlli pesanti e divieti.

Il PCMRD è un centro di ricerca e sviluppo comunitario impegnato nel supporto delle iniziative finalizzate a innescare un cambiamento nella comunità e a promuovere i diritti umani in Palestina, con attività in loco, attraverso i media e sviluppando relazioni internazionali. Durante l’incontro è emersa la disponibilità ad avviare nuove collaborazioni tra PCMRD, Arci Firenze e Comuni per realizzare festival dedicati alla cultura palestinese, iniziative di conoscenza e memoria del genocidio, l’organizzazione di missioni istituzionali.