Proseguono a Calenzano le ricerche di Caldelli

CALENZANO – Sono continuate anche oggi tutto il giorno le ricerche di Narciso Pietro Caldelli, l’uomo di 90 anni che si è allontanato dalla sua abitazione a Calenzano, nella mattina di mercoledì 28 gennaio.

L’uomo era bordo della propria auto Hyundai Atos di colore rosso, poi ritrovata in località Travalle, a “Le Bartoline”. Caldelli, di carnagione chiara, di corporatura normale e alto 1,83 m, ha capelli corti bianchi e occhi di colore marrone. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di colore azzurro (carta zucchero) e pantaloni militari verdi. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.