Pubiacqua. Guasto alla rete idrica di via dei Giunchi

SESTO FIORENTINO – Nella notte si è verificato un guasto sulla rete idrica di via dei Giunchi. I tecnici di Publiacqua sono intervenuti sezionando la rete e limitando i problemi di approvvigionamento al tratto di via dei Giunchi compreso tra viale Ariosto e via Bruschi. La sostituzione del tratto di condotta guasto è in corso […]



SESTO FIORENTINO – Nella notte si è verificato un guasto sulla rete idrica di via dei Giunchi. I tecnici di Publiacqua sono intervenuti sezionando la rete e limitando i problemi di approvvigionamento al tratto di via dei Giunchi compreso tra viale Ariosto e via Bruschi. La sostituzione del tratto di condotta guasto è in corso e terminerà nel corso della mattinata. In attesa della fine dei lavori, un’autobotte sarà posizionata nella medesima via dei Giunchi a disposizione d