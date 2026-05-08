CALENZANO – A causa dell’interruzione dell’energia elettrica da parte di Enel agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di martedì 12 maggio si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Londolatico, via Montemaggiore. La situazione potrà tornare a normalizzarsi con gradualità del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.
Publiacqua. Abbassamenti idrici a Calenzano
CALENZANO – A causa dell’interruzione dell’energia elettrica da parte di Enel agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di martedì 12 maggio si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Londolatico, via Montemaggiore. La situazione potrà tornare a normalizzarsi con gradualità del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che […]