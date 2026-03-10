SESTO FIORENTINO – Dalle 9 di mercoledì 11 marzo, causa lavori urgenti sulla rete idrica, Publiacqua informa che si registreranno mancanze d’acqua in via di Fontemezzina e via di Monte Acuto. Basse pressioni potranno invece interessare via di Carmignanello, via della Castellina, via della Topaia, via del Palastreto, via di Casale, via di Ruffignano e via Dazzi. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio.
Publiacqua. Abbassamenti idrici nella zona di Morello
