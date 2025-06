Publiacqua: al via i lavori di ripristino stradale su via Biancalani

SESTO FIORENTINO – Al via da lunedì 23 giugno i lavori di ripristino stradale su via Lino Biancalani, via del Borgo, via del Pallottolaio, via delle Cappelle, via del Gavine e via della Loggia nella zona di Querceto. Lavori che arrivano al termine degli interventi di rinnovo della rete idrica della medesima località, possibili grazie ai fondi […]

SESTO FIORENTINO – Al via da lunedì 23 giugno i lavori di ripristino stradale su via Lino Biancalani, via del Borgo, via del Pallottolaio, via delle Cappelle, via del Gavine e via della Loggia nella zona di Querceto. Lavori che arrivano al termine degli interventi di rinnovo della rete idrica della medesima località, possibili grazie ai fondi Pnrr. Sono previste variazioni alla viabilità: dal 23 al 27 giugno in via del Borgo, via del Pallottolaio, via della Loggia (parte carrabile), via del Gavine (tratto tra via delle Cappelle e via della Loggia), via delle Cappelle (tratto tra via Biancalani ed il civico 6), via Lino Biancalani (tratto tra via del Borgo e via delle Cappelle) sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.



Stalli di sosta adiacenti via del Gavine: divieto di sosta (00.00-24.00) con rimozione forzata nei cinque stalli a pettine adiacenti via del Gavine (in prossimità dell’intersezione tra via del Gavine e via della Loggia); via Lino Biancalani, divieto di circolazione (08.00-18.00), eccetto frontisti, nel tratto compreso tra via delle Cave e via del Borgo; via delle Cave (intersezione con via Biancalani e via Venezia) – istituzione, dalle ore 08.00-18.00 delle direzioni dritto e destra, eccetto frontisti del tratto di via Biancalani compreso tra via delle Cave e via del Borgo, per i veicoli che percorrono via delle Cave in direzione via Biancalani; via Venezia (intersezione con via delle Cave e via Biancalani) – istituzione delle direzioni consentite a destra e sinistra, eccetto frontisti del tratto di via Biancalani compreso tra via delle Cave e via del Borgo, per i veicoli che percorrono via Venezia in direzione Monte.

Dal 27 giugno al 4 luglio: istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio adiacente via Biancalani (intersezione tra via Biancalani e via Venezia).

Dal 30 giugno al 4 luglio 2025 via Lino Biancalani: istituzione del divieto di circolazione e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata nel tratto tra via del Borgo e via Messina.

Via delle Cave: (intersezione con via Biancalani e via Venezia) – istituzione della direzione obbligatoria a destra per i veicoli che percorrono via delle Cave in direzione via Biancalani.

Via Venezia (intersezione con via delle Cave e via Biancalani) – istituzione della direzione obbligatoria sinistra per i veicoli che percorrono via Venezia con direzione Monte.