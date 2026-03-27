CALENZANO – A causa dei lavori agli impianti di Publiacuqa, dalle 10 di mercoledì 1 aprile, si potranno registrare basse pressioni sull’intero comune. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua: lavori agli impianti e abbassamento idrico
CALENZANO – A causa dei lavori agli impianti di Publiacuqa, dalle 10 di mercoledì 1 aprile, si potranno registrare basse pressioni sull’intero comune. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.