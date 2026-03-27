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Publiacqua: lavori agli impianti e abbassamento idrico

CALENZANO – A causa dei lavori agli impianti di Publiacuqa, dalle 10 di mercoledì 1 aprile, si potranno registrare basse pressioni sull’intero comune. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.

CALENZANO – A causa dei lavori agli impianti di Publiacuqa, dalle 10 di mercoledì 1 aprile, si potranno registrare basse pressioni sull’intero comune. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.

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Autore Redazione Redazione