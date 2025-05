Publiacqua. Lavori all’acquedotto e cali di pressione idrica sabato 9 e domenica 10 maggio

SESTO FIORENTINO – Per i lavori all’acquedotto di Publiacqua sono previste interruzioni del servizio idrico e cali di pressione in numerosi comuni dell’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia a partire dalle prime ore del mattino di sabato 10 maggio fino al giorno successivo. A Sesto Fiorentino sono previsti probabili cali di pressione e mancanze […]

SESTO FIORENTINO – Per i lavori all’acquedotto di Publiacqua sono previste interruzioni del servizio idrico e cali di pressione in numerosi comuni dell’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia a partire dalle prime ore del mattino di sabato 10 maggio fino al giorno successivo.

A Sesto Fiorentino sono previsti probabili cali di pressione e mancanze d’acqua, soprattutto ai piani alti negli edifici privi di autoclave, a partire dalle 19 di sabato 10 maggio fino alle 24 su tutto il territorio comunale, con l’eccezione dell’area delimitata da via D’Azeglio, via Oriani, via del Campo sportivo, via dell’Olmo, via Pisa, via Caduti nei lager nazisti fino al confine comunale con Calenzano dove i disservizi potranno verificarsi già a partire dalle 14.

Sul territorio saranno presenti due autobotti, una nel parcheggio di via Leopardi e una in piazza Rapisardi, a disposizione della cittadinanza. Salvo interruzioni puntuali che saranno comunicate sul momento, i fontanelli alta qualità funzioneranno regolarmente.

La cittadinanza è invitata a limitare il consumo di acqua già a partire dalle ore precedenti l’inizio dei lavori e a evitare, al fine di prevenire rotture e guasti, l’attivazione di elettrodomestici che impiegano acqua per il loro funzionamento, come lavatrici e lavastoviglie. Si invita altresì a considerare la possibilità di predisporre una riserva minima per gli utilizzi igienico-sanitari nelle ore di possibile interruzione.

Tutti i dettagli sono pubblicati sulla pagina dedicata del sito di Publiacqua, all’indirizzo https://www.publiacqua.it/9-11-maggio-rinnoviamo-lautostrada-dellacqua#comune-di-sesto-fiorentino. Informazioni e richieste di assistenza possono essere rivolte direttamente sui canali messi a disposizione da Publiacqua.