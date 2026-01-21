SESTO FIORENTINO – Publiacqua avverte che i residenti di Firenze e Sesto Fiorentino che, causa sull’acquedotto, dalle ore 10 di lunedì 26 gennaio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via di Monte Acuto, via di Carmignanello, via della Castellina, via della Topaia, via del Palastreto, via di Ruffignano e via di Casale. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua: lavori all’acquedotto e sospensione idrica
SESTO FIORENTINO – Publiacqua avverte che i residenti di Firenze e Sesto Fiorentino che, causa sull’acquedotto, dalle ore 10 di lunedì 26 gennaio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via di Monte Acuto, via di Carmignanello, via della Castellina, via della Topaia, via del Palastreto, via di Ruffignano e via di Casale. La situazione tornerà a normalizzarsi […]