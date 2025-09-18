News

Publiacqua: lavori e abbassamenti di pressione idrica

CALENZANO – A causa di lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua dalle 8.30 di venerdì 19 settembre, si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via Montemaggiore. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento e quindi nel corso del primo pomeriggio.

Autore Redazione Redazione