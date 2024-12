Publiacqua: lavori notturni in alcune zone

CAMPI BISENZIO – Lavori notturni di Publiacqua: dalle ore 23.30 di martedì 3 dicembre alle ore 02.30 di mercoledì 4 dicembre sono in programma lavori sugli apparati di media tensione dell’impianto dell’Anconella. Tale intervento, che viene eseguito in orario notturno per limitare al massimo i disagi, comporterà l’immediata sospensione dell’immissione dell’acqua in rete da parte del suddetto impianto e quindi […]

CAMPI BISENZIO – Lavori notturni di Publiacqua: dalle ore 23.30 di martedì 3 dicembre alle ore 02.30 di mercoledì 4 dicembre sono in programma lavori sugli apparati di media tensione dell’impianto dell’Anconella. Tale intervento, che viene eseguito in orario notturno per limitare al massimo i disagi, comporterà l’immediata sospensione dell’immissione dell’acqua in rete da parte del suddetto impianto e quindi effetti quasi immediati su tutto il territorio servito.

Mancanza d’acqua e forti abbassamenti di pressione: zone di Novoli, zona Cascine, Rifredi, il Sodo, centro storico di Firenze, zona Campo di Marte, zona Coverciano, zona Gavinana, zona Isolotto, zona Porta Romana e Oltrarno, zone via Senese, Marignolle e la zona del Galluzzo ad ovest di via Volterrana e via Senese (Comune di Firenze);

Possibili mancanze d’acqua e basse pressioni: zone Ugnano e Mantignano, zona Peretola, Brozzi e Le Piagge (Comune di Firenze); zona a nord di via Tosca Fiesoli e via Buozzi nel Comune di Campi Bisenzio; Polo Universitario di Sesto Fiorentino;

Basso rischio di mancanze d’acqua e basse pressioni: zone di Trespiano, Serpiolle, Castello, Cure alte, zona via Bolognese, zona Arcetri, la zona del Galluzzo ad est di via Volterrana e via Senese (Comune di Firenze), zona Sorgane, Careggi (Comune di Firenze); Sorgane (Comune di Bagno a Ripoli).

I lavori potranno essere rinviati in caso di condizioni di piena del Fiume Arno o in caso di allerte meteo attive.

Gli operatori effettueranno tutte le manovre preventive necessarie per limitare al massimo i disagi.