Publiacqua. Lavori sulla rete e carenza idrica

SESTO FIORENTINO – A causa dei lavori sulla rete idrica, dalle 8 di giovedì 21 marzo Publiacqua avvisa che si potranno registrare basse pressioni alle utenze in via Senna, via Nilo, via Ticino, via Torta, via Majorana, via Arno, via Adige, via Nobel, via del Cantone, via del Ponte all’Asse, via Righi, via Edison, via Marconi, via Schiapparelli, via Avogadro, via Tevere, via del Pantano, via dell’Osmannoro e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.