Publiacqua: lavori sulla rete idrica e problemi di approvvigionamento

SESTO FIORENTINO – A causa di lavori da parte di Publiacqua sulla nuova rete idrica di via Gaddi, dalle 23.59 di mercoledì 26 febbraio alle 6 di giovedì 27 febbraio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Gramsci da via Leoncavallo a via della Sassaiola. Basse pressioni e mancanze d’acqua interesseranno nei medesimi orari le zone limitrofe di Quinto Basso al tratto di viale Gramsci interessato dal lavoro e le abitazioni del Comune di Firenze in via Reginaldo Giuliani (dal confine con il Comune di Sesto Fiorentino a via Caldieri), via delle Panche (da via dell’Osservatorio a via del Chiuso dei Pazzi). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.