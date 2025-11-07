News

Publiacqua: lavori sulla rete idrica e sospensione erogazione acqua

SESTO FIORENTINO – A causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di martedì 11 novembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Marsala. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.

Autore Redazione Redazione