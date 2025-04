Publiacqua: lavori sull’Autostrada delle Acqua. Le comunicazioni con i cittadini (3)

SESTO FIORENTINO – Per i lavori di Publiacqua sull’Autostrada delle Acque previsti dal 9 all’11 maggio è stata organizzata una campagna di comunicazione con i cittadini. Publiacqua ha previsto un programma di comunicazione all’utenza che prevede azioni specifiche ulteriori a quelle messe in campo normalmente. Saranno effettuate chiamate ai numeri fissi, SMS ai cellulari degli […]

SESTO FIORENTINO – Per i lavori di Publiacqua sull’Autostrada delle Acque previsti dal 9 all’11 maggio è stata organizzata una campagna di comunicazione con i cittadini. Publiacqua ha previsto un programma di comunicazione all’utenza che prevede azioni specifiche ulteriori a quelle messe in campo normalmente. Saranno effettuate chiamate ai numeri fissi, SMS ai cellulari degli utenti registrati nel nostro Database (ricordiamo che per registrarsi è necessario compilare la form presente sul sito all’indirizzo www. publiacqua.it\contatti\ti-chiamiamo-noi ), volantinaggi nelle aree critiche, post su Facebook ai profili selezionati per Cap, post su altri canali social. Sul sito di Publiacqua sarà presente una sezione dedicata dove gli utenti potranno trovare informazioni di dettaglio sulle aree impattate per ciascun Comune. A tutti i Comuni verrà inviata comunicazione specifica su aree impattate nel loro territorio. È stata istituita una Sala Operativa presso l’Impianto dell’Anconella in contatto con le Sale Operative della Protezione Civile. Durante i giorni del 9-11 maggio Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle ore 21 alle 24 del 9 maggio, dalle 8 alle 23 del 10 maggio e dalle 8 fino al ritorno della normalità dell’11 maggio. Sarà ovviamente attivo il numero verde guasti 800314314 (h24).