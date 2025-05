Publiacqua, l’ufficio al pubblico di Prato si trasferirà in piazza Mercatale

PRATO – Dal prossimo 3 giugno l’ufficio al pubblico di Prato di Publiacqua, attualmente in via del Gelso 15, si trasferirà in piazza Mercatale 94. Con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. “Ricordiamo ai cittadini – dicono da Publiacqua – che è possibile segnalare guasti, […]

PRATO – Dal prossimo 3 giugno l’ufficio al pubblico di Prato di Publiacqua, attualmente in via del Gelso 15, si trasferirà in piazza Mercatale 94. Con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. “Ricordiamo ai cittadini – dicono da Publiacqua – che è possibile segnalare guasti, ricevere informazioni ed effettuare pratiche commerciali utilizzando i seguenti canali di contatto alternativi: “NOA”, l’assistente virtuale di Publiacqua, presente sui principali canali social dell’azienda (WhatsApp, Telegram e Facebook), per la segnalazione di guasti, informazioni commerciali e per richieste commerciali (autolettura, ristampa fattura, attivazione domiciliazione e bolletta web, consultazione estratto conto), lo sportello on line MyPubliacqua, consultabile sul sito (wwww.publiacqua.it) e tramite App disponibile sia sui sistemi Android che IOS.”