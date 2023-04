Quando la banca è “a chilometro zero”: un signese ci porta nel mondo di Mediolanum

SIGNA – Quando si parla di investimenti, farlo con un volto conosciuto, magari il vicino di casa, è sempre sinonimo di garanzia. E’ così per tanti signesi – ma non solo – che si sono affidati a Giacomo Bettazzi, 27 anni, residente a Signa, che dopo la laureato in Economia a Milano, è iscritto all’albo […]

SIGNA – Quando si parla di investimenti, farlo con un volto conosciuto, magari il vicino di casa, è sempre sinonimo di garanzia. E’ così per tanti signesi – ma non solo – che si sono affidati a Giacomo Bettazzi, 27 anni, residente a Signa, che dopo la laureato in Economia a Milano, è iscritto all’albo dei consulenti finanziari dal 2019 e “Certificato Efpa”, ovvero il migliore attestato di qualità a livello europeo relativo appunto alla professione di consulente finanziario). Professione che svolge per Mediolanum, “una banca – come spiega lui stesso – in continua crescita, con numeri di raccolta a livello nazionale molto importanti. La banca maggiormente consigliata dai propri clienti in Italia secondo un’indagine Doxa e fra le banche più solide in Europa secondo la BCE con un cet 1 intorno al 20%.

Non a caso, la crescita si riflette anche sulle assunzioni: Mediolanum, infatti, è alla ricerca di profili validi per nuovi ingressi: bancari con esperienza alla spalle, consulenti di altre reti, assicuratori, giovani neo laureati in discipline economich e così via dicendo”. Entrando poi nello specifico del suo lavoro, “il modello prevede un consulente personale per qualsiasi cliente con cui affrontare argomenti importanti come il passaggio generazionale, la gestione dei risparmi, la previdenza, la tutela familiare e patrimoniale, il mutuo per la casa, i prestiti ristrutturazione eccetera. Quindi con una persona di fiducia a cui fare riferimento”.

E visto che negli ultimi anni la tecnologia ha fatto enormi passai in avanti, “c’è anche la possibilità di utilizzare la banca dal proprio telefono, con bonifici gratuiti e la possibilità di prelevare gratuitamente da qualsiasi sportello di qualsiasi altra banca. Non è presente un ufficio a Signa ma in quanto consulente abilitato all’offerta fuori sede mi è possibile incontrare i clienti dovunque, anche in un bar o a casa del cliente stesso, in modo da dare una totale flessibilità di appuntamento alle persone, che spesso devono prendere ferie per andare in banca”.

L’obiettivo? “Diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio: viviamo un periodo particolare, con una forte inflazione, una guerra europea ancora in corso che continua a generare volatilità sui mercati finanziari mondiali e una politica monetaria che continua ad alzare i tassi mettendo in forte difficoltà le famiglie italiane. Pertanto credo che sia importante essere presente e mettere a disposizione le mie competenze per chi in questo momento ne ha bisogno”.