Querceto. L’associazione “sulla questione idrica abbiamo assistito ad uno scaricabarile”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo assistito ad una specie di scaricabarile” così il presidente dell’associazione Borgo di Quercato Lorenzo Paioletti definisce la serata del 21 luglio, l’assemblea organizzata dall’associazione, alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi e dell’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta, dopo le continue e recenti rotture delle tubature idriche in via Biancalani e in altre vie del quartiere.

“I recentissimi allagamenti in via Biancalani causati dalle ennesime rotture dell’acquedotto hanno acceso animi già riscaldati da anni di promesse non mantenute. – racconta Paioletti – Si è così assistito ad una specie di scaricabarile tra Comune e Publiacqua e tra questa e Open Fibra spa che sta posando la fibra nel quartiere. In particolare l’assessore Kalmeta ha tentato di dare la colpa anche al virus ma è stato tacitato contestandogli il fatto che è da marzo che Conte ha autorizzato i lavori pubblici, stabilendo anche le norme di sicurezza per i lavoratori coinvolti. Quindi i lavori promessi e finanziati per il rifacimento di acquedotto e fognature sarebbero potuti iniziare, come promesso da Kalmeta, a marzo stante l’urgenza, viste le frequentissime rotture pagate e sofferte sempre da Pantalone. Il sindaco ha promesso di sollecitare Publiacqua che però nel frattempo ha già messo le mani avanti affermando che vuole una perizia per vedere se responsabile delle ultime rotture non sia proprio Open Fibra spa. Che dire ? Ma dov’era e dov’è il comune? Oltre che felicitarsi con Open Fibra spa per i lavori non avrebbe fatto bene a far aprire un cantiere unico con Publiacqua e con Consiag (già, sono previsti anche i lavori sulla pubblica illuminazione con interramento della linea) come accade da anni in tutti i comuni “normali”. Il sindaco ne avrebbe il potere ma non lo esercita”.