SESTO FIORENTINO – “Qui resteremo” e “Kufia” sono le mostre allestite nella sala del consiglio comunale di Sesto Fiorentino in piazza Vittorio Veneto inaugurate oggi alle 17.30. Interventi di Giancarlo Albori (Gaza FuoriFuoco), dell’assessore alla cultura Jacopo Madau, di Micaela Frulli, docente ordinario di diritto internazionale Università di Firenze, del giornalista Riccardo Michelucci e di Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze.
“Qui resteremo” e “Kufia”, due mostre in Palazzo comunale
