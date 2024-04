Recuperata una coppia di ragazzi che si erano persi sul Monte Maggiore

CALENZANO – Una coppia di ragazzi ha perso l’orientamento mentre faceva trekking in località Monte Maggiore. Alle 20.10 sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 20.10 in località Londolatico, per il recupero dei ragazzi che con il sopraggiungere del crepuscolo e dal temporale hanno […]

CALENZANO – Una coppia di ragazzi ha perso l’orientamento mentre faceva trekking in località Monte Maggiore. Alle 20.10 sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 20.10 in località Londolatico, per il recupero dei ragazzi che con il sopraggiungere del crepuscolo e dal temporale hanno perso l’orientamento.

Alla ricezione della richiesta di aiuto i Vigili del fuoco, dalla sala operativa hanno verificato la posizione geografica degli escursionisti, inviando la squadra di terra che dopo aver raggiunto il rifugio Genzini hanno proseguito il cammino per circa 45 minuti hanno individuando e raggiungendo l’uomo e la donna per poi ripartire per il rientro.