Recuperato nella notte l’anziano cercatore di asparagi disperso sui monti della Calvana

CALENZANO – Si è concluso alle tre di questa mattina il recupero di un anziano disperso sui monti della Calvana. L’uomo, un cercatore di asparagi di 91 anni, si era perso in località Cavagliano. L’allarme era stato dato in tarda serata dalla moglie dopo che il marito non si era presentato all’appuntamento stabilito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Prato e del Comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, insieme a personale del Sast e del 118: l’uomo è stato individuato tramite il visore termico di un drone e raggiunto da personale a terra non con poche difficoltà, date le condizioni di terreno impervio e di fitta vegetazione. Una volta stabilizzato l’uomo, che era comunque in buone condizioni, è stato predisposto l’arrivo di un elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al soccorso in notturna, che ha prelevato lo ha prelevato mediante una manovra con verricello e lo ha successivamente trasportato all’ospedale di Careggi.