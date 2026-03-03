SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 5 marzo alle 16 nei locali dell’associazione anziani di viale Ariosto 210, un incontro promosso dalla stessa associazione Anziani sul tema del Referendum 22/23 marzo. Partecipano Ornella Galeotti, magistrato del Pubblico Ministero della Procura di Firenze, e Alessandro Simoni, ordinario di Diritto Comparato dell’Università di Firenze.
Referendum 22/23 marzo: incontro all’associazione Anziani
SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 5 marzo alle 16 nei locali dell’associazione anziani di viale Ariosto 210, un incontro promosso dalla stessa associazione Anziani sul tema del Referendum 22/23 marzo. Partecipano Ornella Galeotti, magistrato del Pubblico Ministero della Procura di Firenze, e Alessandro Simoni, ordinario di Diritto Comparato dell’Università di Firenze.