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Referendum: affluenza alle urne

SESTO FIORENTINO – Alla chiusura delle urne per le votazioni per il Referendum, a Sesto Fiorentino hanno votato il 73,30% degli aventi diritto.

SESTO FIORENTINO – Alla chiusura delle urne per le votazioni per il Referendum, a Sesto Fiorentino hanno votato il 73,30% degli aventi diritto.