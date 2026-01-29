Referendum sulla giustizia, anche a Campi Bisenzio il comitato per il no

CAMPI BISENZIO – Si è costituito a dicembre anche a Campi Bisenzio il comitato per il no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Nato su input di Antonio Iocca, Andrea Morreale e Niccolò Caselli, coordinatori e fondatori del gruppo, “sta aumentando le proprie adesioni, – spiegano – riunendo un ampio […]

CAMPI BISENZIO – Si è costituito a dicembre anche a Campi Bisenzio il comitato per il no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Nato su input di Antonio Iocca, Andrea Morreale e Niccolò Caselli, coordinatori e fondatori del gruppo, “sta aumentando le proprie adesioni, – spiegano – riunendo un ampio fronte di realtà politiche, sindacali, sociali e culturali del territorio, accomunate dalla preoccupazione per una riforma che rischia di compromettere l’autonomia della magistratura e l’equilibrio dei poteri previsto dalla costituzione”. Fanno parte del comitato Agt, Anpi Lanciotto Ballerini, Campi a Sinistra, Cgil, circolo Arci Rinascita, circolo Sms Sant’Angelo a Lecore, Città Visibili, Fare Città, Futura Memoria, Sì parco No aeroporto, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Sinistra Italiana e Spi Cgil. “Obiettivo del comitato è promuovere una corretta informazione sui contenuto della riforma e sui suoi possibili effetti, ritenuti fortemente critici: una trasformazione del sistema giudiziario che potrebbe renderlo meno indipendente e più esposto al condizionamento politico, indebolendo le garanzie democratiche”.

La prima iniziativa pubblica è in programma giovedì 12 febbraio alle 18 presso il circolo Arci Rinascita. All’incontro interverranno il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, il presidente del comitato Antonio Iocca, Elena Aiazzi (segreteria Cgil Firenze) e Beniamino Deidda, già Procuratore Generale di Firenze (a moderare gli interventi sarà il nostro collega Pier Francesco Nesti). “La campagna referendaria proseguirà nelle prossime settimane con iniziative pubbliche, incontri informativi e attività di comunicazione sul territorio e sui social network. Per informazioni o adesioni è possibile scrivere a noreferendumgiustiziacampi@gmail.com, oppure contattare le pagine ufficiali del comitato su Facebook, Instagram e X che saranno disponibili dai prossimi giorni. Il comitato per il no ritiene che la riforma sottoposta a referendum rappresenta un intervento profondo e pericoloso sull’asse o della giustizia e sui principi costituzionali. Difendere una giustizia indipendente significa difendere la democrazia stessa”.