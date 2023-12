Regali natalizi di Libera

SESTO FIORENTINO – Regali solidali e sapori liberati da ogni costrizione: sono le proposte di Libera Sesto Fiorentino per il Natale 2023. L’associazione ospiterà la tappa del tour “Racconti, Radici e Riscatto: a tavola con i prodotti coltivati nei beni confiscati alle mafie” che la cooperativa Esperanto di Castel Volturno porta in giro per l’Italia durante […]

SESTO FIORENTINO – Regali solidali e sapori liberati da ogni costrizione: sono le proposte di Libera Sesto Fiorentino per il Natale 2023. L’associazione ospiterà la tappa del tour “Racconti, Radici e Riscatto: a tavola con i prodotti coltivati nei beni confiscati alle mafie” che la cooperativa Esperanto di Castel Volturno porta in giro per l’Italia durante il periodo natalizio, per promuovere il suo progetto di agricoltura sociale che favorisce l’inserimento lavorativo di vittime del caporalato in un terreno confiscato alle mafie.

Lunedì 18 dicembre al Circolo Acli Gl’Incontri in via Gramsci 705 dalle 20 sarà possibile cenare e ascoltare storie di speranza e riscatto. Sarà possibile acquistare i pacchi natalizi con i prodotti coltivati nelle terre confiscate alle mafie e le cassette di Libera. Inoltre, sabato 16 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 in piazza Vittorio Veneto angolo via della Tonietta saranno presenti alcuni prodotti di Libera Terra: vino, miele, pasta, legumi e tanto altro, tutti biologici e coltivati nelle terre confiscate alle mafie.