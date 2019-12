Rifiuti. Servizi di Alia per le festività

CAMPI BISENZIO – Per il periodo delle festività natalizie Alia, il gestore dei servizi dei rifiuti del capoluogo toscano e della Piana fiorentina sospenderà il servizio di raccolta “porta a porta” il 25 dicembre e il 1 gennaio.

La raccolta rifiuti porta a porta (a sacchi o bidoncini) prevista in orario diurno non sarà effettuata nei giorni di mercoledì 25 dicembre e di mercoledì 1 gennaio. Ogni Comune ha predisposto apposite informative ai propri utenti circa il recupero degli eventuali servizi non prestati o posticipati.

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda,www.aliaserviziambientali.it