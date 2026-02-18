SESTO FIORENTINO – “Riformisti sestesi” è il titolo dell’assemblea in programma sabato 21 febbraio alle 10 nella sala incontri Auser di via Pasolini 105. Durante l’incontro verranno affrontati alcuni temi, tra questi il lavoro, il ciclo dei rifiuti, l’urbanistica e la difesa del territorio, l’aspetto idrogeologico, la sicurezza, il Polo universitario, gli asili gratisi, cultura e turismo.
“Riformisti sestesi”: incontro sabato in via Pasolini
SESTO FIORENTINO – “Riformisti sestesi” è il titolo dell’assemblea in programma sabato 21 febbraio alle 10 nella sala incontri Auser di via Pasolini 105. Durante l’incontro verranno affrontati alcuni temi, tra questi il lavoro, il ciclo dei rifiuti, l’urbanistica e la difesa del territorio, l’aspetto idrogeologico, la sicurezza, il Polo universitario, gli asili gratisi, cultura […]