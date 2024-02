Rinviato il Carnevale Medievale

CALENZANO – Rinviato a domenica 18 febbraio, a causa delle previsioni meteo avverse, il Carnevale medievale, promosso dal Comune di Calenzano e organizzato dall’Associazione turistica. Il programma inizierà alle 14 in piazza Vittorio Veneto: le nobili contee arriveranno per il saluto del sindaco. Dalla piazza il corteo, accompagnato dagli Alfieri e Musici della Valmarina, raggiungerà piazza San Niccolò a Calenzano Alto, dove saranno consegnati la Torre d’oro e il Torrino. Alle 17 spettacolo di fuoco a cura degli Alfieri e Musici della Valmarina e alle 17,30 il tradizionale rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano. Nel pomeriggio, nella grotta dell’Antro letture di novelle toscane con accompagnamento musicale; in piazza San Niccolò giochi medievali in legno per bambini a cura dell’associazione “Nobiltà e Contado” e nel giardino del Castello giochi a cura di Sale in Zucca. Nel borgo ci saranno punti ristoro a cura delle associazioni del territorio. Il Museo del Figurino storico sarà aperto e sarà possibile prenotare la visita guidata sulla Torre. Per info: Atc 055 0502161 – segreteria@atccalenzano.it.