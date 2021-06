Riparte il progetto MuoviSesto, camminare insieme come “una metropolitana urbana”

SESTO FIORENTINO – Riparte il progetto MuoviSesto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Società della Salute e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino- Calenzano. MetroSesto consiste in una metropolitana urbana che utilizza un percorso pedonale ad anello (il binario) di circa sei chilometri con sette fermate tutte contraddistinte da un cartello. I nuovi treni sperimentali sono […]

SESTO FIORENTINO – Riparte il progetto MuoviSesto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Società della Salute e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino- Calenzano. MetroSesto consiste in una metropolitana urbana che utilizza un percorso pedonale ad anello (il binario) di circa sei chilometri con sette fermate tutte contraddistinte da un cartello. I nuovi treni sperimentali sono organizzati su due fasce orarie, 9 e 19, con partenza dalla fermata della “Scatola Nera”, nei giorni 7, 9 e 11 giugno.

Scaricando l’app MetroSesto è possibile conoscere gli “orari” della metropolitana, ovvero il tempo di percorrenza da una fermata all’altra basato sul proprio passo. Ogni “treno” può essere costituito da un singolo passeggero/camminatore o da più persone, auto organizzate attraverso il gruppo Facebook ufficiale. Sul gruppo facebook “MuoviSesto” invece, è possibile confrontarsi e organizzare veri e propri gruppi di camminata.

“Un progetto che nasce per promuovere la mobilità e che, dopo la pandemia assume ancora maggior valore, per scoraggiare la sedentarietà e prevenire le malattie connesse dopo numerosi mesi di privazioni – afferma l’assessore Camilla Sanquerin – Un’attività a costo 0, in grado non solo di fare bene al corpo ma anche di aggregare e creare socialità in sicurezza”.

“La Sezione Soci Coop di Sesto F.no-Calenzano, si impegna a sostenere con volontari e consiglieri la ripartenza del progetto. – dice Lia Bogliolo, Presidente della Sezione soci. – Pensiamo che questo progetto possa offrire ai nostri cittadini e soci una preziosa opportunità per svolgere, in gruppo o individualmente, attività che ha in sé la caratteristica di promuovere uno stile di vita ‘regolarmente attivo’, oltre a quella di sostenere una forte socializzazione dell’attività motoria. A maggior ragione dopo un anno e mezzo di chiusura che ha determinato anche una rinuncia all’attività fisica delle persone anziane e tanti giovani, ci è sembrato di dover rispondere positivamente alla richiesta del Comune di Sesto Fiorentino per il rilancio del progetto MetroSesto, confermando la nostra attenzione a soci e cittadini del nostro territorio e Comuni Limitrofi. La nostra collaborazione vuole essere motivo di aggregazione con tutte le Associazioni presenti sul territorio”.