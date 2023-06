Riqualificazione dell’Erp di via Signorini: via libera

SESTO FIORENTINO – Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per la riqualificazione dell’Erp di via Signorini e dell’area verde adiacente. L’intervento, finanziato attraverso il bando Pinqua poi confluito nel Pnrr, avrà un costo complessivo intorno a 1,4 milioni di euro e prevede la riqualificazione energetica, l’efficientamento e la manutenzione del fabbricato Erp al […]

SESTO FIORENTINO – Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per la riqualificazione dell’Erp di via Signorini e dell’area verde adiacente. L’intervento, finanziato attraverso il bando Pinqua poi confluito nel Pnrr, avrà un costo complessivo intorno a 1,4 milioni di euro e prevede la riqualificazione energetica, l’efficientamento e la manutenzione del fabbricato Erp al civico 14 A/E, oltre a recupero dell’area verde ad oggi inutilizzata. Quest’ultima sarà riqualificata con l’installazione di attrezzature ludiche e arredi, oltre alla realizzazione di percorsi pedonali. La durata stimata dei lavori sarà di nove mesi circa dall’apertura dei cantieri.

“Insieme allo 0-3 e a Palazzo Pretorio, l’Erp di via Signorini è uno degli interventi per i quali ci siamo aggiudicati i fondi del bando Pinqua – spiega il vice-sindaco Claudia Pecchioli – In questi mesi i nostri uffici hanno lavorato insieme a quelli di Casa Spa per ultimare il progetto e avviarci definitivamente verso la sua fase attuativa. Si tratta di un intervento molto importante non solo per i residenti dello stabile interessato, ma per l’intero quartiere che potrà contare su uno spazio di aggregazione, socializzazione e svago in più, migliorando tutto il contesto urbano attraverso l’individuazione di nuove funzioni per un’area oggi non utilizzata. Nelle prossime settimane promuoveremo un incontro con i residenti per illustrare e condividere il progetto, raccogliendo stimoli e proposte per poterlo ancora affinare e migliorare”.