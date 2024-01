Rottura tubazione, senza acqua la zona di Querceto

SESTO FIORENTINO – Una rottura della tubazione idrica in via Biancalani, avenuta nel pomeriggio, provocherà, nelle prossime ore, mancanza d’acqua nella stessa via Biancalani, in via delle Cappelle di Sopra, via Messina, via del Gavine e limitrofe, nella zona di Querceto. A comunicarlo è Publiacqua, che spiega che i tecnici dell’azienda sono già al lavoro […]

SESTO FIORENTINO – Una rottura della tubazione idrica in via Biancalani, avenuta nel pomeriggio, provocherà, nelle prossime ore, mancanza d’acqua nella stessa via Biancalani, in via delle Cappelle di Sopra, via Messina, via del Gavine e limitrofe, nella zona di Querceto. A comunicarlo è Publiacqua, che spiega che i tecnici dell’azienda sono già al lavoro per riparare al più presto la rottura della conduttura. La situazione, dichiara Publiacqua, che si scusa anche per i disagi, tornerà a normalizzarsi nella notte.