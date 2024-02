Ruba capi di abbigliamento, per aiutarlo interviene anche la fidanzata: arrestat0 dai Carabinieri e da quattro agenti di Polizia fuori servizio

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile Signa è intervenuta presso il Centro Commerciale i Gigli procedendo all’arresto in flagranza, per ipotesi di colpevolezza per il reato di rapina, nei confronti di un cittadino senegalese di 24 anni. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta Nue112, in seguito alla […]

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile Signa è intervenuta presso il Centro Commerciale i Gigli procedendo all’arresto in flagranza, per ipotesi di colpevolezza per il reato di rapina, nei confronti di un cittadino senegalese di 24 anni. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta Nue112, in seguito alla segnalazione del personale addetto alla vigilanza che aveva sorpreso l’uomo mentre asportava capi di abbigliamento dai banchi in esposizione. Quest’ultimo, al fine di guadagnare la fuga, ha reagito aggredendo l’addetto alla sicurezza, che lo ha inseguito e bloccato nel parcheggio esterno. Contestualmente è intervenuta la fidanzata del ventiquattrenne, che ha tentato in questo modo di farlo scappare. I militari dell’Arma, però, grazie anche al tempestivo intervento di quattro agenti in prova della Questura di Prato, presenti sul posto perché liberi dal servizio, hanno bloccato l’uomo e proceduto all’arresto. Ultimate le formalità rito, è stato condotto presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la donna è stata denunciata per ipotesi di colpevolezza per il reato di favoreggiamento.