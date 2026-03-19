Rugby: due intense giornate di tornei a Sesto

SESTO FIORENTINO – Due giornate intense per il rugby. Sabato 21 e domenica 22 marzo nell’impianto sportivo di “Querceto” in via della Quercia si disputeranno due tornei: sabato si giocherà quello riservato alla categoria Under 14 e la domenica si svolgerà il minirugby. La gara sabato sarà riservata al Terzo Torneo Ovale Rosso Blu per la […]

SESTO FIORENTINO – Due giornate intense per il rugby. Sabato 21 e domenica 22 marzo nell’impianto sportivo di “Querceto” in via della Quercia si disputeranno due tornei: sabato si giocherà quello riservato alla categoria Under 14 e la domenica si svolgerà il minirugby. La gara sabato sarà riservata al Terzo Torneo Ovale Rosso Blu per la categoria Under 14 che vede la partecipazione di 12 società regionali e interregionali. In totale giocheranno sul campo sestese oltre 250 giovani rugbisti, accompagnati dai loro educatori e genitori. Arriveranno a Sesto Fiorentino Gispi Rugby Prato, Cus Genova, Firenze Rugby 1931, Centauri Rugby , Rugby Fiumicino, Amatori&Union Rugby Milano, Rugby Valdarno, Tirreno Rugby Club, Livorno Rugby, Sesto San Giovanni Rugby, G.S. Bellaria Cappuccini. Oltre ai giovani atleti della nostra Società Le partite della mattina saranno disputate presso gli impianti “Val di Rose” e “Querceto” di Sesto Fiorentino. Nel pomeriggio tutte le finali saranno disputate presso il nostro impianto sportivo “Querceto”.

Le due intense giornate del rugby proseguiranno domenica 22 marzo con il quarto Torneo del Rinoceronte. Il Torneo è riservato alle categorie Under 6, Under 8 Under 10 e Under 12 e vede la partecipazione di 18 Società regionali ed interregionali per un totale previsto di oltre 700 giovani rugbisti e rugbiste, oltre ai loro educatori/allenatori, accompagnatori e genitori. Parteciperanno le società sportive: Scandicci Rugby Club, Amatori&Union Rugby Milano, Centauri Rugby, Gispi Rugby Prato, Bellaria Rugby Pontedera, Vasari Arezzo, Rugby Fiumicino, Tirrenia Rugby Club, Rugby Valdarno, Superba Rugby Genova, Amatori Rugby Cecina, G.s. Bellaria Cappuccini, Tirreno Rugby Club, Rugby Mugello, Rugby Lucca, Unione Rugby Montelupo Empoli, Amatori Union Milano, Puma Campi Bisenzio. Oltre ai giovani atleti della nostra Società.

L’imponente gruppo di giocatori e accompagnatori vedrà per questo torneo il coinvolgimento di due impianti sportivi: durante la mattina si esibiranno all’impianto di Querceto le categorie Under 6 e Under 12; e all’Impianto Sportivo Baseball Padule le categorie Under 8 e Under 10. Nel pomeriggio tutte le finali saranno disputate presso il nostro impianto sportivo “Querceto”. “Nel piazzale antistante il nostro impianto – spiegano dalla società – verranno installate adeguate attrezzature per la segreteria operativa e tecnica, per spogliatoio aggiuntivo, per la somministrazione del terzo tempo per entrambi i tornei, che hanno ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Sesto Fiorentino, del Coni e della federazione.