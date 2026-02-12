“Sapori di pace” nelle mense scolastiche

SESTO FIORENTINO – Mercoledì si è tenuto il secondo appuntamento con “Sapori di pace”, l’iniziativa promossa da Qualità&Servizi nelle mense scolastiche dei comuni soci per educare alla pace e offrire uno spunto di crescita e riflessione. Protagonista della giornata è stato il deruny, una gustosa frittella di patate tipica della cucina ucraina che bambine e […]

SESTO FIORENTINO – Mercoledì si è tenuto il secondo appuntamento con “Sapori di pace”, l’iniziativa promossa da Qualità&Servizi nelle mense scolastiche dei comuni soci per educare alla pace e offrire uno spunto di crescita e riflessione. Protagonista della giornata è stato il deruny, una gustosa frittella di patate tipica della cucina ucraina che bambine e bambini hanno assaggiato all’interno del menù previsto per il pranzo di oggi, un modo per toccare, attraverso la cucina, uno dei conflitti più drammatici del nostro tempo che ormai da quasi quattro anni insanguina l’Europa. La vicesindaca Claudia Pecchioli e l’assessore alle politiche educative Sara Martini hanno condiviso questa occasione insieme alle bambine e ai bambini della scuola primaria De Amicis; presenti anche alcuni assessori e consiglieri comunali.

“La pace si costruisce sulla conoscenza e sull’incontro con l’altro: questo è il messaggio di Sapori di Pace, progetto che ci coinvolge e aiuta a viaggiare oltre, con il gusto e con il pensiero – afferma Martini – L’occasione di oggi è preziosa per conoscere un piatto nuovo e per avvicinarsi idealmente alla tradizione e alla cucina ucraina. Il Deruny è stato molto apprezzato dai bambini e da tutti noi che che abbiamo condiviso questo momento insieme a loro e ai loro insegnanti. Insieme a noi erano presenti anche alcuni consiglieri comunali a cui ho voluto estendere l’invito affinché questo pranzo di profondo valore simbolico potesse assumere anche un valore politico nel più alto senso del termine”. “Tra qualche giorno – prosegue – ricorrerà il quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione Russa che ha dato il via al conflitto drammatico e violento che è tuttora in corso. Con l’iniziativa di oggi vogliamo manifestare la nostra vicinanza al popolo ucraino e a tutti i popoli oppressi”.