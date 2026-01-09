Scuole al freddo. Mengato e Papa (FdI) “Che la Merocittà intervenga velocemente”

SESTO FIORENTINO – Anche Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino sottolinea i gravi disservizi legati al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento all’Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino.

“Dalle segnalazioni raccolte – dichiarano Stefano Mengato, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino, e Stefania Papa, Responsabile del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia Toscana – emerge una situazione che si protrae da tempo e che costringe studenti e personale scolastico a svolgere le attività didattiche in ambienti freddi e inadeguati. Si tratta di condizioni inaccettabili, incompatibili con la sicurezza, la dignità degli spazi scolastici e il diritto allo studio”.

Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino chiama direttamente in causa la Città Metropolitana, competente per la gestione e la manutenzione degli edifici scolastici, e chiede una risoluzione immediata e strutturale delle criticità segnalate, non limitata al singolo istituto ma estesa a tutte le scuole coinvolte.

“Non è tollerabile – concludono Mengato e Papa – che disservizi di questa portata vengano affrontati con interventi tardivi o soluzioni tampone, né che il peso di tali inefficienze ricada sulle famiglie. La sicurezza e la dignità della comunità scolastica devono essere una priorità assoluta”.