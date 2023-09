Settimello, modifica viabilità e conferma del mercato

CALENZANO – Il mercato settimanale di Settimello si svolgerà, come di consueto, in via Cioni. A Settimello dall’11 settembre è scattata la modifica della viabilità, in fase sperimentale, con il cambio di senso di marcia alla strettoia di via Arrighetto da Settimello per monitorare il transito di autoveicoli in direzione Calenzano, a seguito del monitoraggio […]

CALENZANO – Il mercato settimanale di Settimello si svolgerà, come di consueto, in via Cioni. A Settimello dall’11 settembre è scattata la modifica della viabilità, in fase sperimentale, con il cambio di senso di marcia alla strettoia di via Arrighetto da Settimello per monitorare il transito di autoveicoli in direzione Calenzano, a seguito del monitoraggio già avvenuto in direzione Sesto Fiorentino. Il periodo di sperimentazione proseguirà fino ad avere dati sufficienti a un confronto tra le due ipotesi.

La proprietà del muro privato pericolante, su via Arrighetto da Settimello, nel frattempo messo in sicurezza, ha presentato il progetto di sistemazione alla Soprintendenza delle Belle Arti ed è in attesa di riscontro.