Sinistra Italiana: “In tanti a manifestare contro la nuova pista dell’aeroporto. Campi c’è”

CAMPI BISENZIO – “Eravamo in tanti a ribadire il no del territorio alla nuova pista dell’aeroporto”: il gruppo consiliare SI Campi a Sinistra torna sulla manifestazione di ieri pomeriggio a cui era presente. “Oltre ai comitati e alle forze politiche, da Rifondazione Comunista al M5S presenti con i loro striscioni e ai tanti cittadini, erano presenti al corteo anche alcuni sindaci, tra cui Andrea Tagliaferri (presenti anche i sindaci di Sesto Fiorentino e Calenzano, Lorenzo Falchi e Riccardo Prestini, n.d.r.) il nostro sindaco. Come gruppo consiliare SI Campi a Sinistra esprimiamo quindi piena soddisfazione nel vedere per la prima volta il sindaco di Campi Bisenzio, insieme a tutta la sua giunta e al gonfalone del Comune, sfilare in corteo fra coloro che da anni si battono contro questo progetto. Forti di una maggioranza compatta, metteremo in campo tutte le nostre forze, fino al ricorso al Tar per fermarlo. Sì al parco, nella Piana non c’è spazio per una nuova pista”.