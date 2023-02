Sinistra per Calenzano: “Abbandono di via di Prato vicino all’albergo chiuso da tempo”

CALENZANO – La situazione di degrato in cui si trova la zona di via di Prato attorno all’albergo chiuso da tempo è oggetto di una interpellanza che il gruppo Sinistra per Calenzano-Per la mia città presenterà al consiglio comunale del 2 marzo. “Ormai da tempo l’Hotel Albatros, situato su via di Prato nei pressi del […]

CALENZANO – La situazione di degrato in cui si trova la zona di via di Prato attorno all’albergo chiuso da tempo è oggetto di una interpellanza che il gruppo Sinistra per Calenzano-Per la mia città presenterà al consiglio comunale del 2 marzo. “Ormai da tempo l’Hotel Albatros, situato su via di Prato nei pressi del campo sportivo di Calenzano. L’albergo ha cessato la propria attività e risulta chiuso e in stato di abbandono. – dice il capogruppo Francesco Piacente – Questa mancanza di attività ha creato una situazione di degrado e di scarsa sicurezza in tutta l’area interessata; il livello seminterrato posto nel retro, accessibile con la rampa al lato dell’hotel risulta allagato; il parcheggio adiacente, posto fra l’Hotel e il benzinaio presenta invece la presenza di rifiuti di vario genere fra cui di inerti”. Sinistra per Calenzano chiede al sindaco e all’assessore competente di sapere se “sono a conoscenza della situazione e in tal caso se e è già stato previsto qualche tipo di intervento; se è stata coinvolta la proprietà per richiamarla alla messa in sicurezza del livello seminterrato allagato se si è previsto un recupero, dopo la rimozione dei rifiuti, del parcheggio adiacente la struttura”.