Socioestetica in Ospedale, il progetto di CNA: avanti con la raccolta fondi

LASTRA-SCANDICCI – Offrire un aiuto alle donne in cura: è questo il senso del progetto Socioestetica in Ospedale che ieri sera al Castello dell’Acciaiolo ha visto la partecipazione di oltre 100 imprenditrici del settore benessere provenienti da tutta l’area fiorentina. “TRAme di bellezza e cura” era infatti la serata organizzata da CNA Benessere e CNA Impresa Donna per fare il punto sul progetto. Ideato nel 2019 per volontà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e della Fondazione Careggi, in collaborazione con CNA Benessere e con il contributo dell’allora presidente di CNA Estetica, Daniela Vallarano, e di Serena Beccaluva, il progetto ha debuttato nel 2022 in modalità a distanza, tramite video tutorial, a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Terminata l’emergenza, è stato realizzato in presenza, così come era previsto fin dall’inizio: un risultato frutto della volontà e della caparbietà di tutti i soggetti promotori, convinti dell’importanza di offrire alle pazienti un sostegno più pieno, diretto e umano.

Socioestetica in Ospedale offre infatti un aiuto concreto alle donne in trattamento oncologico, accompagnandole nella gestione degli effetti estetici e psicologici delle terapie. Grazie al contributo delle professioniste dell’estetica e dell’acconciatura, le pazienti possono contare su consigli personalizzati, percorsi dedicati alla cura della pelle e del viso, proposte di make-up mirate e soluzioni per affrontare con maggiore serenità la perdita dei capelli. “Per un raggruppamento di imprenditrici come il nostro è naturale, oltre che doveroso, sostenere un progetto che offre un aiuto così importante alle donne in cura — ha commentato Daniela Martini, presidente di CNA Impresa Donna Firenze — Siamo molto orgogliose del sostegno che CNA Benessere gli garantisce fin dall’inizio, grazie alla solidarietà mostrata, ancora una volta, dalle tante donne che in larga parte compongono questo settore”. Il comparto conta, nella Città Metropolitana di Firenze, 2.390 imprese attive (1.630 acconciatura, 724 estetica, 36 manicure e pedicure), per l’84% artigiane. Nell’ultimo anno la crescita è stata dell’1,1%. Nell’area di Scandicci–Lastra a Signa le imprese del settore sono 167, per il 90% artigiane, e hanno registrato un incremento dell’1,8%, superiore alla media metropolitana. “Siamo certe che l’iniziativa di ieri sera contribuirà ad aumentare il numero delle estetiste e delle parrucchiere che aderiranno all’iniziativa — spiegano Claudia Fischetti e Gianna Risaliti, presidenti rispettivamente di CNA Estetica Firenze e CNA Acconciatura Firenze —. È un’attività tutt’altro che banale o accessoria, perché va oltre l’aspetto estetico e aiuta le pazienti anche sul piano emotivo, in un momento particolarmente delicato del loro percorso”.

Alla serata erano presenti, oltre a Martini, Fischetti e Risaliti, anche l’assessore alle pari opportunità del Comune di Scandicci, Federica Pacini, le dottoresse Silvia Fabiani e Rosa Maria Napolitano di AOU Careggi e i presidenti di CNA Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi, e di CNA Scandicci–Lastra a Signa, Paolo Pagliarani. “Voglio ringraziare CNA Impresa Donna e CNA Benessere per la sensibilità e la determinazione con cui sostengono questo progetto promosso dall’azienda ospedaliera di Careggi e dalla fondazione Careggi, – ha detto il sindaco Claudia Sereni – e tutte le professioniste che mettono competenze e cuore al servizio delle pazienti. Scandicci è orgogliosa di essere al fianco di un progetto che unisce attenzione per il prossimo, professionalità e umanità. La socioestetica rappresenta un aiuto concreto, che restituisce alle pazienti oncologiche la possibilità di sentirsi nuovamente sé stesse anche nei momenti più difficili. L’auspicio è che serate come quella che si è tenuta al Castello dell’Acciaiolo possano far incrementare ancora il numero di parrucchiere ed estetiste che aderiscono all’iniziativa”. Durante la serata sono state raccolte donazioni a favore del progetto per oltre mille euro. La raccolta è ancora in corso: chiunque può effettuare una donazione alla Fondazione Careggi ETS. Le coordinate per il bonifico sono disponibili sul sito di CNA Firenze.