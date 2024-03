Spettacoli “Aspettando Lunaria”

CALENZANO – Aspettando Lunaria”: da marzo a maggio sono in calendario tre spettacoli teatrali per offrire agli spettatori un’anteprima della magia del Festival. Lunaria tornerà nel borgo di Calenzano Alto il 15 e il 16 giugno prossimi, organizzata dal Comune in collaborazione con Associazione Turistica di Calenzano e con la direzione artistica dell’associazione culturale Le […]

CALENZANO – Aspettando Lunaria”: da marzo a maggio sono in calendario tre spettacoli teatrali per offrire agli spettatori un’anteprima della magia del Festival. Lunaria tornerà nel borgo di Calenzano Alto il 15 e il 16 giugno prossimi, organizzata dal Comune in collaborazione con Associazione Turistica di Calenzano e con la direzione artistica dell’associazione culturale Le Petit Voyage. Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Il circo dei Freaks”, che per gli organizzatori vuole essere un contenitore di meraviglie, di talenti e facce speciali, di tutto ciò che è inconsueto, eccezionale, fantastico e libero.

In attesa del Festival, quest’anno arrivano anche tre spettacoli nei vari luoghi della cultura a Calenzano. Si parte venerdì 22 marzo alle ore 21,15 al Teatro Manzoni con “E adesso andiamo a incominciare”, dedicato ai sogni e allo sforzo che dobbiamo compiere per non soffocarli nella routine quotidiana. Il venerdì 19 aprile ore 21,15 a Officina Civica ci sarà “Lunari visioni”: la direzione artistica darà la possibilità di entrare a far parte del Festival stesso con l’assegnazione di un personaggio tematico e un mini corso gratuito da fare nel mese di maggio. Infine, venerdì 24 maggio alle ore 21,15 “L’importanza di essere clown” alla Biblioteca Civica. Un clown strampalato racconterà la sua arte, per chi crede che un mondo alla rovescia sia ancora possibile. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, la prenotazione è obbligatoria al form: https://servizi.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb/aspettandolunaria.php