Spettacolo di beneficenza per l’alluvione

SESTO FIORENTINO – Aveva organizzato uno spettacolo per raccogliere fondi per l’alluvione di marzo 2025 e oggi Ilaria Sorrentino è stata ricevuta dalla vicesindaca Claudia Pecchioli. Sorrentino, insegnante di danza moderna della scuola VibeZone di Firenze, lo scorso novembre ha promosso e realizzato “The sound of silence”, uno spettacolo di beneficenza per la raccolta di fondi a sostengo delle attività di protezione civile in seguito all’alluvione dello scorso 14 marzo. “Ho voluto ringraziare personalmente, a nome mio e di tutta la città, Ilaria e tutto lo staff della scuola che dopo i tragici fatti di marzo hanno messo la loro arte a disposizione della nostra comunità colpita da un evento senza precedenti – afferma Pecchioli – È grazie anche ad esempi di solidarietà e sostengo come questi se Sesto è riuscita a rialzarsi subito e a superare una delle prove più difficili della sua storia recente”.