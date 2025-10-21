Sport. “Crescita consapevole sportiva”, bando per le associazioni locali

CALENZANO – Fino al 31 ottobre le associazioni sportive possono presentare le proposte per partecipare al bando “Crescita consapevole sportiva”. Si tratta di un progetto che coinvolge le associazioni del territorio per avvicinare le bambine e i bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Calenzano alla pratica dello sport. Le associazioni possono presentare le proprie proposte al Comune di Calenzano per i prossimi due anni scolastici: sul sito istituzionale si trovano il bando e le informazioni per partecipare. Gli obiettivi del progetto sono l’avvicinamento a un’attività sportiva divertente e sana, che favorisca nuove conoscenze su aspetti fisici, intellettivi, emozionali e relazionali; lo sviluppo dell’autonomia e della libera espressione della personalità; lo stimolo verso uno stile di vita sano, il senso civico e il rispetto delle regole; l’avvicinamento a una passione sportiva nei ragazzi in età scolare, in modo che mantengano questa connessione anche in età adolescenziale, quando è più alto il rischio di abbandono delle discipline sportive. I progetti dovranno essere alla portata degli alunni, proporzionati alle possibilità motorie di ciascun bambino e bambina: l’obiettivo infatti non sarà una selezione in base ai risultati, ma formare la classe ai valori positivi che lo sport è capace di trasmettere.