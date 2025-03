Studenti sestesi partecipano al Viaggio della Memoria

SESTO FIORENTINO – Saranno 10 gli studenti sestesi delle scuole medie di primo grado che parteciperanno al Viaggio della Memoria ai campi di sterminio nazista promosso da Aned. Associazione Nazionale Ex Deportati che partirà nella serata di oggi, sabato 22 marzo. Sarà presente anche l’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino rappresentata dall’assessore alla cultura Jacopo Madau.

Accompagnati dai volontari di Aned, il viaggio toccherà i lager di Terezín, Flossembürg, Lidice e Dachau.

“Rinnoviamo la volontà politica e il sostegno economico per far vivere agli studenti un’esperienza unica di conoscenza e di incontro con la storia nonché una fondamentale occasione di crescita umana” afferma Sara Martini, assessora alle politiche educative. “Quest’anno – prosegue – per la prima volta partiamo due volte: al consueto viaggio di maggio si aggiunge questo viaggio a marzo con nuove e significative tappe. Un grazie particolare a Aned e ai suoi volontari. E grazie alle scuole, agli insegnanti coinvolti, alle famiglie per credere insieme a noi in questo progetto, durante l’anno scolastico, poi nei giorni del viaggio e oltre”.

“La memoria è fondamentale per evitare che gli orrori del nostro passato possano ripetersi – afferma l’assessore Madau – In questi ultimi tempi abbiamo assistito al ritorno della guerra nel cuore dell’Europa, mentre i nazionalismi fanno tornare all’ordine del giorno parole che credevamo di aver consegnato alla storia. Questo viaggio, per il quale siamo grati ad Aned, è un esercizio di testimonianza e di memoria, un’esperienza viva e un’opportunità per costruire e rafforzare una cultura di pace”.