Svastiche sullo striscione sulla Palestina al Liceo Artistico di via Giusti

SESTO FIORENTINO – Alcune svastiche sono state disegnate sullo striscione sulla Palestina affisso fuori dal Liceo artistico di via Giusti, la scuola, succursale del Liceo di Porta Romana a Firenze. “Da tutta Italia continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti – scrive sui social il sindaco Lorenzo Falchi – Dall’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi a Roma, alla devastazione di scuole da parte di gruppi organizzati a Genova, al saluto romano di commemorazione di Mussolini da Predappio. Stanotte anche al Liceo Artistico di Sesto Fiorentino uno striscione realizzato da studentesse e studenti è stato imbrattato con simboli d’odio, per intimorire e reprimere un pensiero di libertà e pace”. “Noi non abbiamo paura di dire da che parte stiamo – scrive ancora il sindaco – Contro chi crede di poter distruggere, intimidire, comandare il pensiero altrui. Noi siamo antifascisti”.