Tari: il Comune torna alla riscossione della tariffa

CALENZANO – Cambia la gestione tributaria della Tari: il Comune di Calenzano ha deciso di riportare all’interno del Comune la gestione operativa della Tari ora affidata ad Alia Multiutility. Altra novità: non ci sarà il passaggio alla tariffa corrispettiva.

“L’attuale sistema – spiega il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani – di finanziamento del servizio d’igiene urbana è basato sull’ipotesi della quantità dei rifiuti prodotti in base alle superfici occupate e numero di componenti e non sulla tariffa corrispettiva, che prevede una stima del volume dei rifiuti prodotti. La scelta di rimanere con l’attuale tassa è stata fatta partendo dall’analisi specifica del nostro territorio, che ha una forte vocazione industriale e produttiva: il passaggio alla tariffa corrispettiva a nostro avviso porterebbe un eccessivo squilibrio tra le categorie domestiche e non domestiche, rischiando un aggravio a carico delle famiglie. Con la gestione operativa della Tari in capo al Comune i tempi di accertamento si accorceranno, aumentando così l’efficacia della capacità di recupero dei credito. Inoltre si rafforza il rapporto con i cittadini, che diventa diretto e non mediato dal gestore. A tal proposito vogliamo organizzare già nei mesi estivi delle assemblee con la cittadinanza per approfondire e confrontarci sul tema”.