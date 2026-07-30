Tari. Sesto Riformista “l’aumento colpisce famiglie e attività economiche a fronte di un servizio che è peggiorato”

SESTO FIORENTINO -“Nell’ultimo Consiglio Comunale Sesto Riformista ha votato contro la delibera che sancisce l’ennesimo aumento della Tari negli ultimi anni. Una misura che colpisce famiglie e attività economiche, a fronte di un servizio che è andato col tempo a peggiorare, e questo è evidente a tutti”. Lo affermano Alessandro Martini e Leonardo Pagliazzi, consiglieri […]

SESTO FIORENTINO -“Nell’ultimo Consiglio Comunale Sesto Riformista ha votato contro la delibera che sancisce l’ennesimo aumento della Tari negli ultimi anni. Una misura che colpisce famiglie e attività economiche, a fronte di un servizio che è andato col tempo a peggiorare, e questo è evidente a tutti”. Lo affermano Alessandro Martini e Leonardo Pagliazzi, consiglieri comunali di Sesto Riformista.

“Se da una parte é necessario che Ato Toscana Centro – dicono i consiglieri di Sesto Riformista – raggiunga l’autosufficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti, dall’altra é necessaria una riflessione sul sistema di raccolta porta a porta. Perchè, ormai a distanza di anni, non si vedono benefici economici per i cittadini, a fronte di un impegno che ha portato al risultato dell’85% di differenziata? E quanta parte di tale raccolta differenziata viene davvero trasformata e riciclata? Domande a cui non abbiamo avuto risposta”.