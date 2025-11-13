Teatro, letture e fiaccolata contro la violenza di genere

CALENZANO – Dal 25 al 29 novembre il Comune organizza tre iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Si inizia martedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 17,30 ritrovo in piazza Vittorio Veneto con interventi del sindaco Giuseppe Carovani, della presidente del consiglio comunale Sandra Vannini, della dirigente scolastica Cinzia Boschetto, della presidente di Sale in Zucca Barbara Zoppi. Partirà quindi una fiaccolata itinerante verso la biblioteca CiviCa dove, nell’area esterna, si svolgerà un flash mob. La fiaccolata raggiungerà poi il piazzale dell’Istituto comprensivo, in via Mascagni, dove ci saranno letture ed elaborati delle alunne e degli alunni. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è organizzata dalla presidente del consiglio comunale e dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Sale in Zucca e l’Istituto comprensivo Anna Maria Luisa de’ Medici di Calenzano.

Mercoledì 26 novembre al Teatro Manzoni alle 21,15 va in scena “Il nome potete metterlo voi”, a cura dell’associazione culturale Sine Qua Non, spettacolo teatrale scritto e diretto da Mauro Monni, con Susanna Sturlese, Pamela Chiarugi, Valentina Maltagliati, Claudia Mannini. Una voce narrante espone i passaggi della propria vita confrontandosi alle eroine conosciute e sognate grazie alla letteratura. Sogni che, come racconterà la protagonista dello spettacolo, non sempre finiscono bene: il titolo “il nome potete metterlo voi” vuole far riflettere sulla piaga sociale del femminicidio. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it. La poesia e le parole saranno protagoniste sabato 29 novembre, alle 17, alla biblioteca CiviCa: “Mancano Giulia e le altre donne. La poesia furiosa di Alessandra Carnaroli, riflessioni arrabbiate sulla violenza di genere e sulla violenza in genere”. Incontro con l’autrice Alessandra Carnaroli e intervista a cura di Domenico Guarino. Sarà presente l’Associazione Artemisia – Centro antiviolenza. L’ingresso è libero.