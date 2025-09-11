SESTO FIORENTINO – Inizia domani 12 settembre all’Unione operaia di Colonnata la festa di Alleanza Verdi e Sinistra di Sesto Fiorentino. Tre giorni, dal 12 al 14 settembre, di dibattiti, politica, cultura e buon cibo, con un programma ricco di ospiti e momenti di riflessione sui temi più urgenti per il nostro territorio e per il futuro del Paese. Tra i vari ospiti la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti ed i candidati al consiglio regionale Falchi, Noferi e Kapo. In programma incontri sulla scuola, “Rotta su Gaza” e “La Piana a sinistra”.
“Terra”: tre giorni a Colonnata di festa di Avs
