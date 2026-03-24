“Terre di Calenzano”: giovedì la presentazione dell’iscrizione al registro nazionale Paesaggi Rurali

CALENZANO – Si terrà giovedì 26 marzo alle 17.30 nella sala consiliare Nilde Iotti del Comune, la presentazione dell’iscrizione del paesaggio “Terre di Calenzano: ville fattoria, olivete tradizionali e boschi” al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e […]

CALENZANO – Si terrà giovedì 26 marzo alle 17.30 nella sala consiliare Nilde Iotti del Comune, la presentazione dell’iscrizione del paesaggio “Terre di Calenzano: ville fattoria, olivete tradizionali e boschi” al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un territorio di circa 1180 ettari, che si sviluppa sui versanti collinari che si estendono dal nucleo storico del castello medievale di Calenzano verso le due pendici montuose della Calvana e del Monte Morello. Alle pendici della Calvana l’area comprende il parco agricolo di Travalle, le ampie olivete terrazzate in Località Torri e Vezzano e l’area boscata de La Chiusa. Alle pendici del Monte Morello l’area si estende a includere le olivete, in larga parte terrazzate, in località le Vigne verso Leccio e Volmiano e l’area della cipresseta di Sommaia

Aprirà l’incontro il sindaco Giuseppe Carovani con il vicesindaco Martina Banchelli. Verrà presentato il dossier valutato positivamente dall’Osservatorio Nazionale del Paesaggio e motivazioni della candidatura a cura di Agata Miccio, responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Calenzano; Serena Savelli, PhD in architettura del paesaggio, cofondatrice del gruppo di ricerca Glaeba che ha curato la candidatura parlerà di “Significatività storica del paesaggio calenzanese”, “Caratteri agronomici dell’olivicoltura tradizionale locale” sarà il tema affrontato da Cosimo Taiti Dagri Unifi PhD in scienze e tecnologie agrarie, consulente di Glaeba per gli aspetti agronomici; mentre “Progetti, azioni e politiche di conservazione della civiltà contadina e del paesaggio rurale realizzati e in corso” sarà curato dal vicesindaco Banchelli, infine Federica Romano direttrice Associazione Paesaggi Rurali di Interesse Storico parlerà di “L’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico: tutela e valorizzazione del patrimonio bioculturale italiano” A seguire degustazione di prodotti locali a cura di Ortocollettivo Natura È Aps.