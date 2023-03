Toccafondi (IV-Azione) ““Grazie a forze ordine per lavoro dopo violenta rapina edicolante” 

SESTO FIORENTINO – “Un ringraziamento alle forze dell’ordine ed in particolare alla squadra di pg del commissariato di Sesto, per aver condotto velocemente le indagini in seguito all’aggressione e alla violenta rapina ad un edicolante di domenica 5 febbraio in pieno giorno”. Lo afferma, in una nota, il consigliere di Italia Viva-Azione Gabriele Toccafondi. “Il […]

SESTO FIORENTINO – “Un ringraziamento alle forze dell’ordine ed in particolare alla squadra di pg del commissariato di Sesto, per aver condotto velocemente le indagini in seguito all’aggressione e alla violenta rapina ad un edicolante di domenica 5 febbraio in pieno giorno”. Lo afferma, in una nota, il consigliere di Italia Viva-Azione Gabriele Toccafondi. “Il fatto che la persona fermata oggi, e ritenuto responsabile, abbia solo 17 anni lascia sgomenti. – prosegue Toccafondi – L’episodio e le indagini dimostrano quanto importante sia il commissariato e il suo lavoro e spero che inizino presto i lavori per la nuova sede e dimostrano anche l’importanza delle telecamere”.